Six Nations : une nouvelle compétition va avoir lieu, le Tournoi fixé en vue de son avenir

Le Tournoi des Six Nations va ... perdurer dans son format actuel. D'après des informations du Telegraph, une nouvelle compétition internationale devrait voir le jour en 2026 et elle rassemblerait douze équipes (celles du Tournoi des VI nations et celles du Rugby Championship) afin de remplacer les traditionnelles tournées de juillet et de novembre. Sauf que le Tournoi des Six Nations va conserver son format actuel et qu'il ne devrait pas y avoir de système de promotion-relégation. La création de cette nouvelle compétition est aussi un moyen de mettre un terme au débat d'intégrer l'Afrique du Sud ou non dans le Six Nations actuel.

Une nouvelle compétition en 2026

Les deux hémisphères seraient en train de travailler depuis quelques années sur la création d'une nouvelle compétition internationale commune aux deux fenêtres internationales. Et le but serait également que les tournées "traditionnelles" soient maintenues avec un seul match lors des années impaires, années de Coupe du monde. Concernant les sélections participantes à cette nouvelle compétition, on retrouverait celles du Six Nations (France, Angleterre, Irlande, Italie, pays de Galles, Ecosse) et celles du Rugby Championship (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine) mais aussi le Japon et les Fidji. Il y aurait deux poules avec six équipes dans chacune (trois sélections de chaque hémisphère).

Tous les deux ans, les groupes seraient modifiés dans le but que chaque équipe joue l'une contre l'autre sur un cycle de deux tournois. Les sélections de l'hémisphère nord ne s'affronteraient pas dans cette compétition, afin de conserver le format actuel du Six Nations et de leur permettre de s'affronter dedans. Les vainqueurs de chaque poule s'affrontent lors d'une grande finale, alors que les autres disputent des matchs de classement. Et un système de promotion-relégation pourrait apparaître à partir de 2030 afin de permettre à d'autres sélections de disputer ce tournoi, qui s'annonce très intéressant.