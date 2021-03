Pays de Galles : Un seul changement pour affronter la France

Tomos Williams de retour, mais sur le banc dans un premier temps



𝗫𝗩 𝗖𝗬𝗠𝗥𝗨: Our team for #FRAvWAL⠀

⁍ Adam Beard returns in the second row



⁍ 𝘛𝘰𝘮𝘰𝘴 𝘞𝘪𝘭𝘭𝘪𝘢𝘮𝘴 𝘯𝘰̂𝘭 𝘢𝘤 𝘢𝘳 𝘺 𝘧𝘢𝘪𝘯𝘤



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #HWFN ⑊ #GuinnessSixNations ⠀



— Welsh Rugby Union 🏉 (@WelshRugbyUnion) March 18, 2021

Le sélectionneur du pays de Galles Wayne Pivac a apporté une unique retouche à son équipe de départ qui se présentera face aux Bleus samedi soir (21h00) à l'occasion de la 5eme et dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Sur les quinze joueurs qui avaient poursuivi le sans-faute du XV du Poireau, samedi dernier à Rome en pulvérisant la Squadra Azzurra 48 à 7,, mais ô combien capital, puisqu'il pourrait permettre à Wayne Pivac et ses hommes en cas de nouveau succès (le cinquième en cinq matchs) de non seulement remporter le Tournoi, mais d'y parvenir de surcroît en signant le Grand Chelem, ce que le pays vainqueur de l'épreuve en 2019, 2013, 2012, 2008 et 2005 (les précédents sacres des Gallois remontent ensuite à l'époque où l'épreuve ne concernait encore que cinq pays) avait déjà réussi à faire lors de son dernier succès, il y a deux ans., relégué du même coup sur le banc des remplaçants, aux côtés notamment du demi de mêlée Tomos Williams, blessé dès le premier match, contre l'Irlande (victoire 21-16 du pays de Galles) et qui n'était plus réapparu depuis. Titulaire pour entamer le Tournoi, Williams fera son retour, mais pas parmi les titulaires pour le moment.L.Williams - Rees-Zammit, North, J.Davies, J.Adams - (o) Biggar, (m) G.Davies - Tipuric, Faletau, Navidi - A.W.Jones (cap), Beard - Francis, Owens, W. JonesLes remplaçants : Dee, Smith, Brown, Hill, Botham, T.Williams, Sheedy, Halaholo