Ollivon : « Faire durer le plaisir jusqu'au bout »

Comme tous ses coéquipiers, Charles Ollivon ne rêve que d'une chose à quelques heures d'affronter l'Ecosse au Stade de France dans le dernier match du Tournoi des 6 Nations : remplir le contrat proposé aux Bleus dans cette « finale » pour mettre enfin un terme à la longue disette dans la compétition du XV de France, en quête d'un nouveau sacre depuis 2010. Un titre qui n'a peut-être jamais paru aussi proche pour Fabien Galthié et ses hommes. Néanmoins, Ollivon, en capitaine exemplaire, refuse de se laisser prendre au piège de la facilité. Le troisième ligne du RC Toulon a trop d'expérience pour ne pas savoir que la mission qui attend les Français est tout sauf aisée, surtout au regard de la qualité de l'équipe adverse et de ses sorties dans ce Tournoi 2021 jusqu'à maintenant. « Notre objectif, c'est de gagner le match comme depuis le début du Tournoi. On va le construire sur l'expérience collective et individuelle de tout le groupe. On a envie de faire durer le plaisir jusqu'au bout. C'est vrai que le trophée est dans le coin de la tête de certains joueurs, c'est une évidence, mais il y a 80 minutes à jouer, ça va être rude. On connaît les qualités de nos adversaires et vous avez vu comme nous les performances qu'ils ont pu faire pendant le Tournoi, notamment en Angleterre. La qualité de l'adversaire fait qu'il va falloir être constant et consistant pendant 80 minutes », prévient Ollivon, qui considère néanmoins qu'il n'y aurait pas plus belle récompense pour ce groupe qui a appris à se connaître au fil des années et forme aujourd'hui un bloc uni et solidaire, auquel ne manque qu'un trophée acquis communément.

Ollivon : « Gaël (Fickou) est au sommet actuellement »

« On se connait maintenant de mieux en mieux avec tous les joueurs présents du groupe France. On se connaît et on s'apprécie, et ça c'est pas rien, c'est hyper important. Cela fait deux ans que le projet est lancé, on prend un réel plaisir à venir en équipe de France. On est aussi complémentaire entre nous, chacun est là pour le bien de l'équipe, et, sincèrement, c'est un régal de pouvoir partager ce genre de moment au quotidien avec chacun des joueurs. C'est là aussi où on voit les relations entre nous. » Un autre aspect n'a pas échappé à Ollivon. Il concerne Gaël Fickou. Le futur joueur du Racing 92 impressionne tous ses coéquipiers, à commencer par le Toulonnais. Vendredi soir encore, le capitaine des Bleus estime que l'explosif centre du Stade Français aura un grand rôle à jouer dans cet éventuel premier sacre dans le Tournoi depuis 2010. « Gaël est clairement un élément incontournable de l'équipe. C'est quelqu'un qui amène énormément au quotidien et sur le terrain, il est au sommet actuellement. Personnellement, il m'amène énormément. C'est quelqu'un sur qui ont peut s'appuyer parce qu'il a cette capacité d'écoute et aussi le don de lui. Il est très important sur la défense, quand il parle tout le monde l'équipe, c'est vraiment un relais des coachs. Gaël, c'est un pilier de l'équipe, sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Moi le premier. »



Rappel de ce que doit réussir le XV de France contre l'Ecosse pour remporter ce Tournoi des 6 Nations 2021 :

- marquer au moins quatre essais pour empocher le bonus offensif

- battre les Ecossais par 21 points d'écart au moins