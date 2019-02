Le XV du Trèfle l'a emporté en Italie (16-26), ce dimanche lors de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations. Roux (11e), Stockdale (21e) ont rapidement marqué deux essais irlandais mais les Italiens ont réagi via Padovani (33e) et Morisi (39e), rejoignant le vestiaire en tête (16-12). Earls (51e) et Murray (67e) ont finalement forcé la décision.

Les Verts passent 3es au classement devant la France, deux semaines avant le duel face aux Bleus. Les Transalpins ont tout perdu.