L'Irlande relève la tête en Ecosse

Défaite à domicile par l'Angleterre (20-32) lors de son entrée en lice de ce Tournoi des VI Nations 2019 , l'Irlande a enregistré sa première victoire ce samedi à Murrayfield contre l'Ecosse (13-22). Les Verts ont fait la différence grâce à trois essais de Murray (10e), Stockdale (17e) et Earls (56e). En face, seul Johnson a trouvé le chemin de l'en-but (29e).

Tenant du titre, le XV du Trèfle se hisse provisoirement à la 3e place avec 4 points. Quant aux Ecossais (2e), ils possèdent une longueur d'avance sur l'Irlande grâce à leur succès bonifié la semaine passée contre l'Italie (33-20). Rappelons que désormais, seuls les Gallois et les Anglais, adversaires de la France ce dimanche, demeurent en mesure de réaliser le Grand Chelem.

#GuinnessSixNations



Congratulations to @peterom6 who has been awarded Man of the Match! #TeamOfUs #SCOvIRE #ShoulderToShoulder pic.twitter.com/C1TP3jUxee