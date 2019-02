Les Gallois vainqueurs à Rome

Le pays de Galles s'est imposé ce samedi au Stadio Olimpico de Rome contre l'Italie dans le cadre de la 2e journée du Tournoi des VI Nations (15-26). Malgré un large turnover avec dix changements dans le XV de départ, les Diables Rouges ont pris la mesure d'Italiens qui n'ont pas démérité avec notamment deux essais signés Steyn (34e) et Padovani (75e).

Grâce entre autres aux essais d'Adams (54e) et Watkin (70e), le XV du Poireau enregistre sa seconde victoire consécutive à l'extérieur dans ce Tournoi 2019. Les Gallois prennent provisoirement la tête du classement et demeurent surtout en course pour le Grand Chelem. L'Angleterre, qui affronte le XV de France ce dimanche à Twickenham (16h), est l'autre nation toujours en mesure de la faire également.