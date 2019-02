Les Gallois renversent l'Angleterre

Victoire renversante du Pays-De-Galles qui s’impose ce samedi face à l’Angleterre, sur sa pelouse du Principality Stadium (21-13).

Bousculés en première période, les Gallois ont su revenir avec une volonté à toute épreuve pour retourner la situation lors du second acte, avec deux essais à la clef. Ils restent les seuls à pouvoir réaliser le grand chelem dans la compétition cette année.

FULL-TIME: WAL 21-13 ENG



A stunning second-half comeback from Wales as they make it three wins from three in 2019