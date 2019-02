Les Bleus réagissent contre l’Ecosse

Après ses deux défaites contre le Pays de Galles et l’Angleterre, le XV de France a relevé la tête face à l’Ecosse (27-10), samedi après-midi à Saint-Denis, lors de la 3e journée du Tournoi des Six Nations. Quatre essais de Roman Ntamack (13e), Yoann Huget (42e) et Grégory Alldritt (75e, 87e) ont permis aux Bleus de prendre l’ascendant et décrocher le bonus offensif, Thomas Ramos ayant ajouté une transformation (15e) et une pénalité (18e). Un succès que les joueurs de Jacques Brunel tenteront de confirmer en Irlande, dans deux semaines.