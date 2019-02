Les Bleues renouvelées au tiers pour l'Ecosse

Le temps s'est gâté pour les Bleues, championnes d'Europe en titre, entrées en fanfare dans ce Tournoi 2019 face aux Galloises (52-3), mais défaites en Angleterre (41-26) et donc empêchées d'enchaîner un 2e Grand Chelem de rang. D'où le coup de balai opéré par Annick Hayraud, la manager des Bleues, qui seront renouvelées d'un tiers pour le match attendu du rachat samedi, au Stadium de Villeneuve-d'Ascq (21h), face à l'Ecosse. 5 changements interviennent au profit des remplaçantes de Doncaster qui profitent de la bonne impression laissée en seconde période face aux Anglaises, puisque Doriane Constanty, Emma Coudert, Coumba Diallo, Audrey Forlani et Dhia Maylis Traore, toutes entrées en jeu lors de ce dernier match, gagnent leurs galons de titulaires aux dépens respectivement de l'arrière Caroline Boujard, l'ouvreuse Camille Imart, la troisième-ligne aile Céline Ferer, la deuxième-ligne Lénaïg Corson et le pilier gauche Lise Arricastre. Les Écossaises restent sur 2 revers à domicile contre l'Italie (7-28) et l'Irlande (5-22).

Voici la composition des Bleues pour le 3e match du tournoi des @Womens6Nations contre l'Écosse, samedi soir au @StadiumLM ! Allez ! #FRAECO #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/oSajmcdEJl — FF Rugby (@FFRugby) 21 février 2019