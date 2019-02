La France humiliée à Twickenham !

En encaissant un essai dès la 2e minute de jeu, le XV de France avait donné le ton de l'après-midi qui l'attendait ce dimanche, à Twickenham. Car pour la deuxième journée du Tournoi des VI Nations, les Tricolores ont été balayés (44-8) par l'Angleterre, une semaine après avoir déjà mordu la poussière face au pays de Galles au Stade de France (19-24).

La troupe de Jacques Brunel a concédé six essais à son adversaire du jour, dont un triplé à mettre au crédit de Jonny May sur le seul premier acte. Damian Penaud a sauvé l'honneur pour les Bleus en seconde période, mais le naufrage est retentissant avant de retrouver le Stade de France et l'Ecosse le 23 février prochain.