Italie : Une dernière sélection, Parisse est ouvert à l'idée

Parisse a pris contact avec Crowley

Sergio Parisse n’écarte pas l’idée de porter le maillot italien une dernière fois. Le troisième-ligne aux 142 sélections avec la Squadra Azzurra devait mettre un terme à sa carrière internationale lors de la dernière Coupe du Monde, en 2019 au Japon, avec un ultime match face à la Nouvelle-Zélande. Or, en raison du passage du typhon Hagibis sur l’archipel, la rencontre a dû être purement et simplement annulée. Un scenario qui a créé beaucoup de frustration chez les joueurs qui dispute avec Toulon sa dernière saison comme joueur de rugby professionnel. De cette frustration est née l’idée d’une dernière apparition avec la sélection italienne devant son public à l’occasion du prochain Tournoi des 6 Nations, qui verra l’Italie accueillir l’Angleterre le 13 février puis l’Ecosse le 12 mars. Une dernière sélection qui aurait alors lieu un peu plus de deux ans après la dernière, le 4 octobre 2019 avec une défaite face à l’Afrique du Sud.Dans un entretien accordé au site spécialisé OnRugby, Sergio Parisse a confirmé son intention de vivre un tout dernier match avec la Squadra Azzurra avant de raccrocher les crampons. « Mon intention était de revenir en 2021, puis ça s'est passé différemment en raison de choses plus importantes que le rugby, a confié à cette occasion le troisième-ligne de 38 ans. Mais je n'ai jamais renié mon envie de porter le maillot bleu, tant que je suis en bonne forme. » A la question de savoir s’il y a eu des contacts avec Kieran Crowley, le sélectionneur de l’Italie, la réponse est claire. « Oui, mais tout doit encore décidé avec plus de précision, ajoute le natif de La Plata, en Argentin. Ma disponibilité est totale. J'espère pouvoir jouer. » Revenant à peine d’une blessure à une main, Sergio Parisse va devoir retrouver un bon niveau avec Toulon pour espérer faire de beaux adieux à la Squadra Azzurra.