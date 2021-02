Italie : Un XV de départ revu et corrigé pour affronter les Bleus

🔵#italrugby

Allan écarté face aux Bleus, Garbisi confirmé à l’ouverture

TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 / 1ERE JOURNEE

Samedi 6 février 2021

Franco Smith a décidé d’innover. Pour affronter les Bleus ce samedi dans le cadre de la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations au Studio Olimpico de Rome, l’entraîneur de l’Italie a composé une équipe bien différente de celle qui s’est inclinée (36-5) en novembre dernier lors de l’Autumn Nations Cup. Ce sont, en effet, huit changements que l’ancien entraîneur des Cheetahs a décidé d’effectuer avec l’ensemble des lignes retouchées. En première ligne, si le capitaine Luca Bigi conserve sa place de talonneur, il sera accompagné des deux piliers de Trévise, Chérif Traoré et Marco Riccioni. Aux côtés de Marco Lazzaroni, c’est David Sisi qui prendra place en deuxième ligne alors que Sebastian Negri, Johan Meyer et Michele Lamaro seront alignés en troisième ligne. A l’image d’un Gabin Villière côté XV de France, Paolo Garbisi a convaincu le staff italien après avoir pris part à l’Autumn Nations Cup.Le demi d’ouverture du Benetton Trévise, âgé de 20 ans, portera le numéro 10 ce samedi avec Stephen Varney à ses côtés comme demi d’ouverture. Une titularisation qui signifie que l’expérimenté Tommaso Allan n’entre pas sur la feuille de match. Mais la principale surprise de la composition concoctée par Franco Smith est la présence du trois-quarts centre Ignacio Brex. Lui-aussi appartenant au Benetton Trévise, le joueur de 28 ans sera titulaire pour la première fois après avoir été remplaçant durant l’automne, quelques semaines après être devenu éligible pour porter le maillot de la Squadra Azzurra, lui qui a été international des moins de 20 ans et en rugby à 7 avec l’Argentine. Il sera accompagné par Marco Zanon au centre alors que Luca Sperandio et Montanna Ioane seront sur les ailes. A l’arrière, en l’absence de Matteo Minozzi, qui a renoncé à participer au Tournoi des 6 Nations en raison des risques sur le plan sanitaire, le poste revient au jeune Jacopo Trulla, âgé de 20 ans. C’est donc une équipe rajeunie et potentiellement sans complexes qui va affronter les Bleus.Italie - FranceTrulla - Sperandio, Zanon, Brex, Ioane - (o) Garbisi, (m) Varney - Meyer, Lamaro, Negri - Sisi, Lazzaroni - Riccioni, Bigi (cap), TraoréLucchesi, Fischetti, Zilocchi, Cannone, Ruzza, Mbanda, Palazzani, Canna