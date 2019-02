Italie: Un ancien Toulonnais titulaire face à Galles

Sans doute les 3 essais inscrits par ses joueurs lors des 10 dernières minutes de jeu à Murrayfield ont-ils contribué à la décision de Conor O'Shea, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, et son staff de maintenir dans la majeure partie son quinze de départ pour la réception samedi, au Stadio Olimpico (17h45), du pays de Galles. Un XV du Poireau face auquel Sergio Parisse, fidèle au poste, et ses coéquipiers sont sans victoire depuis... 2007. Le Parisien mènera un paquet d'avants inchangé, à l'exception de la titularisation de Nicola Quaglio, qui succède à Andrea Lovotti au poste de pilier gauche. C'est la ligne de trois-quarts qui subit le plus de retouches : si Guglielmo Palazzani, bombardé titulaire à Edimbourg suite au forfait à l'échauffement de Tebaldi, enchaîne à la mêlée, on relèvera les retours au centre de Michele Campagnaro et de l'ancien Toulonnais Edoardo Padovani à l'aile.

Le XV italien : Hayward - Padovani, Campagnaro, Morisi, Esposito - (o) Allan (m) Palazzani - Negri, Parisse (Cap.), Steyn - Budd, Sisi - Ferrari, Ghiraldini, Quaglio.

Remplaçants : Bigi, Traore, Pasquali, Ruzza, Barbini, Gori, McKinley, Benvenuti.