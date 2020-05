Italie : Prolongation de contrat pour Franco Smith

🚨 ULTIME NOTIZIE 🚨

💙 #Italrugby, il Consiglio Federale conferma @SmithrugbySmith alla guida degli Azzurri



🦠 #COVID19, speciale assicurazione da FIR per tutte le Società affiliate



📝 Leggi tutto -> https://t.co/KG676stXSo pic.twitter.com/BgyThnnzmD



— Italrugby (@Federugby) May 30, 2020

La Squadra Azzurra ne changera pas de tête avant la Coupe du Monde 2023. Nommé à la tête du XV d’Italie à l’issue du dernier Mondial en lieu et place de Conor O’Shea, Franco Smith a convaincu ses dirigeants à l’occasion de ses trois premiers matchs à la tête de sa nouvelle formation à l’occasion du Tournoi des 6 Nations 2020, tous soldés par des défaites face au pays de Galles (42-0), la France (35-22) et l’Ecosse (0-17).Alors que le staff mis en place autour du technicien sud-africain ne devait pas aller au-delà de son contrat s’achevant en juillet 2020, la stabilité a été votée par la Fédération Italienne de rugby. Son Conseil Fédéral a, en effet, confirmé Franco Smith dans ses fonctions, avec un contrat qui devrait aller jusqu’à l’automne 2023 et la Coupe du Monde prévue en France.