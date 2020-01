Italie : Luca Bigi nouveau capitaine

Même si Sergio Parisse (36 ans) n’a pas encore pris sa retraite internationale et qu’il devrait jouer un ou deux matchs à domicile lors du Tournoi des 6 Nations, le XV d’Italie tourne une page, avec la nomination d’un nouveau capitaine en remplacement du troisième ligne toulonnais. Il s’agit de Luca Bigi, le talonneur de Zebre, âgé de 28 ans. « Je suis très ému. C'est une nouvelle aventure qui m'attend et je suis très heureux de représenter cette équipe et mon pays. C'est un privilège de pouvoir guider la ''Nazionale'', surtout en passant après des champions extraordinaires comme Parisse, Ghiraldini, Castrogiovanni, Geldenhuys ou Troncon », a déclaré Bigi lors d’une conférence de presse ce lundi. Il aura l’occasion d’étrenner ses nouvelles fonctions le 1er février prochain du déplacement au pays de Galles en ouverture du Tournoi 2020.