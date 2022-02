Italie : Halafihi et Menoncello sélectionnés pour la première fois face aux Bleus

Kieran Crowley a fait ses choix. Alors que l’Italie aborde le Tournoi des 6 Nations avec 32 défaites de rang dans la compétition à son actif, la Squadra Azzurra entend faire de la place à sa jeune génération. A cette fin, le sélectionneur italien a décidé d’intégrer deux joueurs n’ayant jamais porté le maillot de la Nazionale dans son XV de départ pour affronter les Bleus ce dimanche au Stade de France dans le cadre de la 1ere journée du Tournoi 2022. En effet, le troisième-ligne centre ayant des origines néo-zélandaises Toa Halafihi va porter le maillot de la Squadra Azzurra pour la première fois à l’âge de 28 ans, lui qui évolue dans le championnat italien depuis 2018 et porte actuellement les couleurs du Benetton Trévise. C’est un autre jeune joueur du club de la région de Venise qui va étrenner ses galons d’international sur la pelouse dionysienne. A seulement 19 ans, Tommaso Menoncello va prendre place sur l’aile droite et composer une ligne de trois-quarts avec Ignacio Brex, Marci Zanon et Montanna Ioane.

Deux bizuths également sur le banc

Un quatuor qui sera placé devant Edoardo Padovani, titularisé à l’arrière. La charnière, quant à elle, sera composé du Montpelliérain Paolo Garbisi et du demi de mêlée de Gloucester Stephen Varney. Bombardé capitaine, Michele Lamaro sera aux côtés de Toa Halafihi et Sebastian Negri en troisième ligne. Alors que Federico Ruzza et Niccolo Cannone composeront l’attelage, la première ligne sera composée de Tiziano Pasquali, Gianmarco Lucchesi et Danilo Fischetti. Un huit de devant qui sera suppléé par six joueurs présents sur le banc, dont un joueur qui portera également le maillot italien pour la première fois en la personne de Manuel Zuliani. Parmi les deux joueurs des lignes arrières qui auront pour tâche de finir la rencontre, on retrouve l’ouvreur du Benetton Trévise Leonardo Marin, dont le nom est coché sur la feuille de match pour la première fois en sélection. Un groupe de 23 joueurs dans lequel on ne retrouve pas l’arrière de Grenoble Ange Capuozzo, qui a été sélectionné pour la première fois en vue de préparer la rencontre.



Le XV de départ de l’Italie face à la France



Padovani - Menoncello, Brex, M.Zanon, M.Ioane - (o) Garbisi, (m) Varney - Lamaro, Halafihi, Negri - Ruzza, Cannone - Pasquali, Lucchesi, Fischetti



Les remplaçants : Faiva, Nemer, Zilocchi, Fuser, Pettinelli, Zuliani, Braley, Marin