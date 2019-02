Italie: 18 défaites à la suite, un (triste) record

Le Tournoi 2019 a débuté par un nouveau revers de la Squadra Azzurra, défaite à Murrayfield par l'Ecosse (33-20). Les Italiens n'ont plus goûté la victoire dans la compétition depuis 2015, mais voilà surtout désormais Sergio Parisse et ses coéquipiers à la tête d'une série record de 18 matches perdus, du jamais vu dans le concert des nations européennes, que ce soit à 5 ou 6 Nations.

1 - Here is @OptaJonny's round-up of the best stats from the opening weekend of the 2019 #GuinnessSixNations. Drama. pic.twitter.com/DLUDeydwyg