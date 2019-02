Irlande: Sans Ringrose, avec Kearney en Ecosse

Après le dur "retour à la réalité" enduré face à l'Angleterre samedi dernier, à Dublin, Joe Schmidt et son XV du Trèfle doivent se racheter ce samedi, à Murrayfield (15h15), dans le cadre du match de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations face à l'Ecosse. Un adversaire, vainqueur bonifié de l'Italie, face auquel les Irlandais seront privés non seulement de Toner (cheville), Stander (pommette) et Ringrose (adducteurs), mais aussi Robbie Henshaw, victime d'un coup cette semaine à l'entraînement. L'arrière Rob Kearney, de retour de blessure à temps, retrouvera donc son poste d'arrière. C'est le Munsterman Chris Farrell qui succédera à Ringrose pour faire la paire au centre avec Bundee Aki.

