Irlande : O'Mahony s'en sort bien mais sera absent contre la France

O'Mahony a bien fait de plaider coupable

Contrairement à son illustre coéquipier et capitaine Jonathan Sexton, Peter O'Mahony pourra faire toutes les prières qu'il veut, cela ne lui permettra pas pour autant d'être présent dimanche sur la pelouse de Dublin pour affronter le XV de France. En revanche,Ce qui était loin d'être gagné d'avance. Pour son vilain geste face aux Gallois de dimanche,Finalement, le flanker du XV du Trèfle ne manquera que trois matchs. Mardi, l'organisation a annoncé que le joueur du Munster serait suspendu jusqu'au 14 mars. O'Mahony, entré tête la première dans un regroupement en début de rencontre et qui avait heurté violemment un adversaire au visage - ce qui lui avait valu ce carton rouge très vite reçu - avait décidé de jouer la carte de la sincérité. Et visiblement, il a bien fait.En écoutant le joueur revenir sur les faits et reconnaître qu'il méritait de regagner les vestiaires, la commission de discipline s'est semble-t-il montré clémente, d'autant que le pilier gallois touché à la tête n'a pas été blessé. Malgré tout, la commission ayant qualifié de « moyennes » les infractions en question,Et s'il ne sera pas de la venue des Bleus, dimanche à Dublin, ni des déplacements en Italie et en Ecosse, il postulera en revanche de nouveau à une place dans l'équipe pour la venue du XV de la Rose lors du dernier match des Irlandais dans ce Tournoi 2021. Rien que pour ça, il peut remercier les décideurs ne pas s'être montré trop sévères avec lui.