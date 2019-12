Irlande : Le XV du Trèfle devrait être privé de Sexton pour les deux premières journées

Johnny Sexton likely to miss first two Six Nations games after being ruled out for 8-10 weeks with knee injury https://t.co/WWnYqXjXho pic.twitter.com/2QcAbuOtVW

— Independent Sport (@IndoSport) December 10, 2019

L’Irlande sans Sexton face à l’Ecosse et au pays de Galles

C’est un coup dur dont l’Irlande pourrait bien se passer. Sorti dès la 44eme minute du duel de Champions Cup entre le Leinster et Northampton, remporté par la province irlandaise (43-16) sur la pelouse du Franklin’s Gardens, le demi d’ouverture international irlandais Jonathan Sexton souffre du genou droit. Si son absence sur la pelouse de l’Aviva Stadium ce samedi pour la deuxième rencontre entre les deux équipes était assurée, le quotidien irlandais The Irish Independent assure que l’ancien joueur du Racing 92 sera absent pour une période bien plus longue. Le demi d’ouverture natif de Dublin va voir son absence étendue jusqu’à au moins deux mois après avoir consulté un spécialiste en début de semaine, ce qui a permis d’établir un diagnostic. Jonathan Sexton souffre, en effet, d’une déchirure au niveau du genou droit qui va occasionner une absence de huit à dix semaines.En conséquence et si cette absence se confirme officiellement, l’Irlande va devoir composer sans son demi d’ouverture titulaire à l’occasion de ses deux premières sorties dans le Tournoi des 6 Nations 2020, les réceptions de l’Ecosse et du pays de Galles sur la pelouse de l’Aviva Stadium les 1er et 8 février prochains. L’incertitude reste concernant une participation au déplacement en Angleterre le 23 février dans le cadre de la 3eme journée du Tournoi. L’Irlande, sortant d’une Coupe du Monde manquée avec une sortie en quarts de finale face à la Nouvelle-Zélande après une défaite face au Japon en phase de poules, va donc se retrouver affaiblie pour lancer la compétition continentale, ce qui sera la première du XV du Trèfle sous les ordres d’Andy Farrell, successeur de Joe Schmidt au poste d’entraîneur.