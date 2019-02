Irlande: Il joue une heure malgré une double-fracture

Défaite par l’Angleterre ce samedi lors de son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations (20-32), l’Irlande pourrait bien avoir perdu davantage. CJ Stander, victime d’un choc au visage durant la rencontre, souffrirait d’une double-fracture de la joue et serait également touché à une orbite.

Le troisième ligne centre du XV du Trèfle aurait même joué plus d’une heure dans cet état. La blessure de Stander a été confirmée par Joe Schmidt, l’entraîneur de l’Irlande, mais aussi par Ryk Neethling, ancien champion du monde de natation, et accessoirement beau-frère de Stander. L'international est plus que jamais incertain pour la suite de la compétition.

Not the result we wanted but an incredible experience nonetheless and proud of @CJStander playing 62 mins with two fractures in his cheek and eye socket pic.twitter.com/GUswqOO8QJ