Irlande: Henshaw forfait contre la France

C'est un forfait et non des moindres qu'enregistre l'équipe d'Irlande à 4 jours du match de clôture de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations face au XV de France ce dimanche, à l'Aviva Stadium de Dublin (16h).

Robbie Henshaw (25 ans, 37 sélections), pièce maîtresse de la ligne de trois-quarts irlandaise, doit renoncer en raison d'une blessure à une cuisse, qui tient déjà l'habituel trois-quarts centre écarté des terrains depuis 2 journées ; il avait débuté à l'arrière lors de la défaite inaugurale contre l'Angleterre (20-32), avant de passer déjà son tour contre l'Ecosse et l'Italie. Le sélectionneur Joe Schmidt récupère en revanche face aux Bleus Joey Carbery et Kieron Marmion, tous 2 remis sur pieds. En revanche, le talonneur Sean Cronin, qui avait débuté à Rome en lieu et place du capitaine Rory Best, mais avait déçu au point d'être remplacé avant l'heure de jeu, est éjecté de ce groupe de 37 joueurs appelés pour affronter les Français.

Le groupe irlandais - Avants : Rory Best, Tadhg Beirne , Jack Conan, Ultan Dillane , Tadhg Furlong , Cian Healy , Iain Henderson , Rob Herring, Dave Kilcoyne , Jack McGrath , Jordi Murphy , Sean O'Brien, Peter O'Mahony, Peter O'Mahony, Andrew Porter , Quinn Roux , Rhys Ruddock , James Ryan , John Ryan , Niall Scannell, CJ Stander, Josh van der Flier.

Arrières : Bundee Aki, Ross Byrne, Joey Carbery, Jack Carty, Andrew Conway , John Cooney , Keith Earls , Chris Farrell , Tom Farrell , Rob Kearney , Jordan Larmour , Kieran Marmion, Conor Murray, Garry Ringrose, Jonathan Sexton , Jacob Stockdale.