Irlande : Deux changements dans le XV de départ

Murray et Sexton, une charnière à 170 sélections

Victorieuse de l’Ecosse sur le score de 19-12 sans convaincre samedi dernier pour son premier match du Tournoi des 6 Nations 2020 à Dublin, l’Irlande va passer un nouveau test à domicile ce samedi contre le pays de Galles (qui, lui, a écrasé l’Italie 42-0 en ouverture). Pour cette rencontre, le coach du XV du Trèfle a décidé de procéder à deux changements dans son XV de départ. Le troisième ligne Peter O’Mahony prend la place de Caelan Doris, blessé à la tête contre l’Ecosse. Le centre Garry Ringrose s’est quant à lui blessé à une main et est remplacé par Robbie Henshaw.Pour le reste, cette composition est du grand classique, avec le trio Healy – Herring – Furlong en première ligne, Henderson et Ryan en deuxième, van der Flier et Stander aux côtés de O’Mahony en troisième, en ce qui concerne les avants. Conor Murray et Jonathan Sexton, qui honoreront respectivement leur 80eme et 90eme sélection, formeront une charnière on ne peut plus expérimentée. Conway et Stockdale occuperont les ailes, Henshaw et Aki le centre, et Larmour l’arrière.: Larmour – Conway, Henshaw, Aki, Stockdale – Sexton (cap), Murray – Stander, van der Flier, O'Mahony – Ryan, Henderson – Furlong, Herring, Healy.: Kelleher, Kilcoyne, Porter, Toner, Deegan, Cooney, Byrne, Earls