Healey : «La France ? Ils vont gagner le Tournoi et la Coupe du monde»

Austin Healey était "un enfant de la balle" comme aimait le décrire Pierre Salviac durant ses belles heures de commentateur des rencontres du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations au sein du groupe France Télévisions dans les années 2000 notamment. Ce trois-quarts polyvalent a évolué pendant sa carrière à tous les postes de la ligne arrière sans exception, y compris au niveau international. Cependant c'est au poste d'ailier qu'il avait principalement brillé avec l'Angleterre ou Leicester en club. Sa belle carrière lui a ouvert les portes de The Telegraph, un quotidien anglais où il tient sa tribune.

Le "rugby offensif", la clé du succès



Dans l'édition du 31 décembre 2021, il a livré une véritable apologie du "rugby offensif" et prôné ce jeu de mouvement pour acquérir des victoires à toutes les échelles de ce jeu. Une philosophie adoptée par le XV de France depuis l'intronisation de Fabien Galthié à sa tête. Un changement de cap éblouissant selon l'ancien Tiger de Leicester. "La France domine ses Test-matchs et je pense qu'ils vont gagner le Tournoi des 6 Nations et très probablement la Coupe du monde 2023" a prédit l'international anglais. Il voit donc la montée en puissance des Bleus d'un très bon œil pour les saisons à venir.

"Pas un problème si on encaisse trois essais, parce que nous en marquerons cinq ou six"

Un peu comme le Real Madrid à l'époque des "Galactiques", un changement de mentalité serait bénéfique pour l'avenir et l'attrait du rugby. "Ce n'est pas un problème si on encaisse trois essais, parce que nous en marquerons cinq ou six. Grâce à cela, tout le monde voudra assister aux matchs" a-t-il poursuivi. Cet ancien international sait de quoi il parle. Pour rappel, il a remporté deux Coupes d'Europe de rugby avec Leicester en 2001 et en 2002.