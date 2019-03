Galles: Un seul changement face à l'Ecosse

Comme Jacques Brunel avec les Bleus, Warren Gatland, le sélectionneur du pays de Galles, mise sur la continuité du XV du Poireau, à ceci près que les coéquipiers d'Alun-Wyn Jones, à la différence d'une équipe de France jusqu'à présent incapable de confirmer une victoire, restent sur une série de 12 victoires de rang, dont la dernière face à l'Angleterre leur permet de lorgner un Grand Chelem qu'ils restent les seuls à pouvoir encore envisager dans cette édition 2019.

Gatland, qui a anticipé son annonce de 48h afin de ne pas polluer les têtes de ses joueurs concernés par le projet de fusion actuellement discuté entre les 2 provinces galloises, Ospreys et Scarlets, ne procède qu'à un seul changement dans son quinze de départ et encore est-il contraint forcé. Ainsi, Adam Beard remplace-t-il en 2e ligne Cory Hill, auteur d'un essai face aux Anglais, mais blessé à une cheville. Le technicien kiwi a su résisté à la tentation de rappeler l'ancien Toulonnais Leigh Halfpenny, remis de sa commotion et qui a rejoué avec sa province des Scarlets ; au poste d'ouvreur, Gareth Anscombe continue d'être préféré à Dan Biggar, cantonné une fois encore au banc des remplaçants, où s'invite Jake Ball, doublure de Beard et Jones dans la cage.

Le XV gallois : L. Williams - North, J. Davies, Parkes, Adams - (o) Anscombe, G. Davies - Tipuric, Moriarty, Navidi - Jones (Cap.), Beard - Francis, Owens, Evans.

Remplaçants : Dee, Smith, Lewis, Ball, Wainwright, A. Davies, Biggar, Watkin.