Galles: Halfpenny de retour, Faletau opéré 

Contraint de renoncer aux 2 premières levées du Tournoi face à la France et l'Italie, conclues sur 2 succès, l'arrière gallois Leigh Halfpenny, après avoir 'digéré' sa grave commotion subie contre l'Australie l'automne dernier, réintégrera le groupe du XV du Poireau à compter de mercredi pour entamer la préparation du choc à venir contre l'Angleterre le 23 février, à Cardiff, qui a toutes les chances de déterminer le futur lauréat du Grand Chelem entre les deux 2 seules dernières équipes invaincues. Son entraîneur aux Scarlets a confirmé cette information auprès de nos confrères d'ESPN : "C'est super de le voir à nouveau courir avec le sourire, se réjouit Wayne Pivac, selon lequel l'ancien Toulonnais a totalement récupéré. Il peut désormais tout faire, notamment jouer avec contact et plaquer. On a notamment fait un jeu à l'entraînement dans des conditions de match, où il a dû partir à la lutte dans les airs pour récupérer des balles hautes. Et il a parfaitement fait tout ce qu'il avait à faire." Par ailleurs, Toby Faletau, le 3e ligne de Bath, contraint de tirer un trait sur cette édition, suite à une fracture du bras en octobre à l'origine d'un premier forfait pour la dernière tournée d'automne, va se faire opérer, a annoncé son club. Sans que l'on sache encore la durée de l'indisponibilité du n°8 gallois.