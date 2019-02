Galles: 10 changements contre l'Italie

Warren Gatland, dès l'issue heureuse du match d'ouverture face à la France (24-19), avait évoqué le procès qu'on ne manquerait pas de lui faire sur un manque de respect supposé pour son prochain adversaire italien. Le pays de Galles, après son déplacement parisien, n'est pas rentré en Principauté pour franchir directement les Alpes et préparer au mieux son match de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations face à la Squadra Azzurra ce samedi, au Stadio Olimpico de Rome (17h45).

Les 10 changements opérés dans son quinze de départ par le technicien néo-zélandais pourront faire réagir, mais le XV du Poireau qui s'alignera ce week-end, malgré ce chamboulement, paraît tout à fait armé pour ne pas avoir à craindre un adversaire qui reste sur... 18 revers de rang dans le Tournoi. Le plus spectaculaire concerne le capitanat avec la promotion attendue de l'ancien centre clermontois Jonathan Davies au relais d'Alun-Wyn Jones, l'habituel porteur du brassard remplaçant au coup d'envoi. On relèvera les premières titularisations dans la compétition de l'ailier Jonah Holmes, des flankers Thomas Young et Aaron Wainwright, ainsi que du demi de mêlée Aled Davies.

Le capitaine Davies, Liam Williams, Josh Adams, Adam Beard et Josh Navidi sont les seuls rescapés du 10e succès décroché au Stade de France, série en cours.

Le XV gallois : L. Williams - J. Holmes, J. Davies (Cap.), Watkin, J. Adams - (o) Biggar, (m) A. Davies - Wainwright, Navidi, T. Young - Ball, Beard - Lee, Dee, N. Smith.

Remplaçants : Elias, W. Jones, Lewis, A. W. Jones, Moriarty, G. Davies, Anscombe, Amos.

TEAM NEWS @JonFoxDavies will lead Wales for the first time against @Federugby this Saturday. #ITAvWAL



Capteiniaeth am y tro gyntaf i'r gŵr o'r gorllewin ar gap rhif 70 am y gêm @SixNationsRugby.#HWFN #ForTheJersey pic.twitter.com/h3aa0Qyb2A