Ecosse : Un XV de départ type aligné face aux Bleus

Townsend : « Réaliser notre meilleure performance jusqu’à présent »

Le XV de départ de l’Ecosse face au XV de France

Gregor Townsend n’est pas décidé à galvauder le match face aux Bleus. Le sélectionneur de l’Ecosse, ancien demi d’ouverture ou centre de Brive, Castres ou encore Montpellier, a dévoilé ce mercredi sa composition pour le match face au XV de France, ce vendredi au Stade de France. Un XV de départ qui a tous les airs d’une équipe-type malgré l’absence d’une large partie des joueurs évoluant en Angleterre. Absent face à l’Italie en raison d’une commotion cérébrale, le demi d’ouverture du Racing 92 Finn Russell reprend sa place dans la charnière aux côtés d’Ali Price, qui retrouve sa place de titulaire. Après avoir dépanné au poste d’ouvreur contre la Squadra Azzurra, le capitaine du XV du Chardon Stuart Hogg retrouve sa place à l’arrière en lieu et place de Sean Maitland, absent car retenu par son club des Saracens, ce France-Ecosse n’entrant pas dans la fenêtre internationale dévolue du Tournoi des 6 Nations.Si les lignes arrières ont connu le plus gros des changements effectués entre le week-end dernier et ce match face aux Bleus, le huit de devant n’évoluera qu’à la marge. En effet, George Turner retrouve son poste de talonneur titulaire avec David Cherry qui retrouve le banc, tout comme Adam Hastings ou encore Huw Jones. Gregor Townsend l’assure, l’objectif de l’Ecosse au Stade de France sera de tout donner pour essayer de faire la différence face à un XV de France qui jouera la victoire finale. « Le match contre la France nous offre l’opportunité de terminer le Tournoi des 6 Nations à notre meilleur place de son histoire, a assuré l’entraîneur écossais dans un communiqué. Les deux équipes ont dû gérer une période de six jours entre les deux matchs et nous avons utilisé cette semaine pour nous rassembler et nous concentrer à l’idée de réaliser notre meilleure performance jusqu’à présent dans cette compétition, ce que nous devrons réaliser si nous voulons quitter Paris avec la victoire. » Des mots que Fabien Galthié doit sans doute partager avec son homologue.Hogg (cap) - Graham, Harris, Johnson, van der Merwe - (o) Russell, (m) Price - Watson, M.Fagerson, Ritchie - Gilchrist, Skinner - Z.Fagerson, Turner, SutherlandCherry, Kebble, Berghan, Craig, Haining, Steele, Hastings, Jones