Ecosse: Kinghorn, un triplé... et puis le banc !

C'est aussi sans doute à cela que l'on mesure la nouvelle densité de l'équipe d'Ecosse capable de reléguer sur le banc un Blair Kinghorn, premier joueur du XV du Chardon à inscrire un triplé dans le Tournoi depuis 1989 lors de la victoire sur l'Italie (33-20). Le sélectionneur Greg Townsend a choisi de titulariser à la place du jeune ailier d'Edimbourg, pour le rendez-vous de la 2e journée face à l'Irlande samedi, à Murrayfield (15h15), le joueur des Saracens Sean Maitland (30 ans), de retour de blessure et titulaire lors de 7 des 8 derniers tests de l'Ecosse. Les autres changements opérés, pour défier un XV du Trèfle dans l'obligation de se reprendre après sa défaite inaugurale contre les Anglais, concernent le poste de pilier droit, om Simon Berghan remplace Willem Nel, forfait, alors que Jonny Gray succède à Ben Toolis. Suite à la sortie sur blessure de Sam Skinner tôt dans le match contre l'Italie, Josh Strauss débutera en n°8 et Ryan Wilson au poste de flanker. Enfin, sur le banc, apparaissent le talonneur Fraser Brown, le pilier D'arcy Rae, le 3e ligne Rob Harley et, en couverture des postes d'ouvreur et de centre, le trois-quarts polyvalent Pete Horne.

Le XV écossais : Hogg - Seymour, Jones, Johnson, Maitland - (o) Russell (m) Laidlaw (Cap.) - Wilson, Strauss, Ritchie - R. Gray, Gilchrist - Berghan, McInally, Dell.

Remplaçants : Brown, Bhatti, Rae, Toolis, Harley, Price, Horne, Kinghorn.

