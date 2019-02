Ecosse: Huw Jones aussi à l'infirmerie 

L'hécatombe continue parmi les rangs des cadres du XV du Chardon. Alors que l'arrière Stuart Hogg, qui fait l'objet d'informations contradictoires sur sa blessure à l'épaule contractée face à l'Irlande (13-22), pourrait devoir renoncer non seulement à la fin du Tournoi des 6 Nations, mais aussi à sa fin de saison et avec à sa participation à la prochaine Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre) en cas d'opération, c'est son compère de l'attaque Huw Jones qui, touché à un genou, lui renonce au prochain match face aux Bleus de Brunel le samedi 23 février, au Stade de France (15h15). Mais aussi, et c'est une annonce officielle de la Fédération écossaise de rugby (SRU), aux rencontres des 2 dernières journées contre le pays de Galles et l'Angleterre.

Hogg quant à lui est désormais pris en charge et suivi conjointement par le staff médical de la sélection, mais aussi de son club des Glasgow Warriors, preuve que la blessure - les ligaments de l'articulation sont endommagés - est très sérieuse.

SQUAD UPDATE | Centre Huw Jones is expected to miss the remainder of Guinness Six Nations with a knee injury, while full-back Stuart Hogg remains in the joint care of the Glasgow Warriors & Scotland medical teams.



