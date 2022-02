Le maintien du 6-2

Par rapport aux vainqueurs de l'Irlande il y a quinze jours au Stade de France,, forcé, dans la mesure où Gabin Villière, blessé au visage face au XV du Trèfle, n'est pas opérationnel et que la convalescence de Matthieu Jalibert, encore trop juste pour être du voyage à Murrayfield, prend plus de temps que prévu. Et comme Galthié a visiblement beaucoup aimé la prestation de Yoram Moefana au centre contre l'Irlande, il a décidé de revoir le joueur de Bordeaux-Bègles, mais dans un autre rôle cette fois. Le jeune international de 21 ans qui compte désormais quatre sélectionsUn vrai pari du Cadurcien, sachant que Moefana n'a débuté qu'une seule fois à l'aile cette saison sous les couleurs de l'UBB, à Biarritz et pour une défaite des Girondins.Cela n'a pas empêché Galthié de lui confier les clés du poste samedi prochain à Murrayfield, où, comme cela avait déjà été le cas en ouverture du tournoi contre l'Italie mais également lors de l'exploit de novembre dernier face aux All Blacks. Cameron Woki, repositionné par Galthié en deuxième ligne depuis l'automne dernier, conservera ainsi sur le dos ce numéro 4 qui lui colle décidément à la peau. En ce qui concerne ses "finisseurs",(six avants, deux arrières). Il avait été un temps pressenti que Matthis Lebel (qui faisait partie des solutions éventuelles pour remplacer Villière)dans le cas où Moefana ou Penaud venait à glisser au centre en cours de rencontre face aux Ecossais. Galthié a finalement décidé de camper sur ses positions des deux premières sorties.Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, BailleRemplaçants : Mauvaka, Gros, Bamba, R.Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Ramos