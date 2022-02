Ecosse-France : Galthié décrypte ses choix et revient sur la claque de 2020

Moefana pour remplacer Villière sur l'aile

Yoram a fait un très bon match, même un très très bon match contre l'Irlande, il a aussi fait une très bonne entrée face à l'Italie. Il a été performant avec nous. Il est très performant avec l'UBB. Il est très performant aussi à l'entraînement avec nous au poste de centre ou d'ailier. On voulait garder les repères avec les autres joueurs alignés. La question s'est posée avec Matthis Lebel qui est un ailier de métier. On a choisi ce profil-là pour le duel contre l'Ecosse qui va aligner des trois-quarts très costauds et très physiques et qui a deux ailiers qui marchent sur l'eau en ce moment.



Encore six avants parmi les finisseurs

On a la formule du six avants et de deux arrières pour une deuxième période où on lâche un paquet d'avants tout neuf pour apporter ce supplément d'âme et d'énergie autour de la 50eme minute. Lebel sur le banc ? On a Fickou qui peut glisser à l'aile, il y a aussi Ntamack qui peut glisser au centre et Thomas Ramos qui peut glisser à l'ouverture ou à l'arrière arrière. Et au cas où il fallait faire appel à un quatrième joueur, car ça peut arriver, François Cros peut aussi glisser au centre.



La désillusion de 2020

On s'en souvient très bien. C'est notre plus lourde défaite depuis notre arrivée à la tête de l'équipe. C'était un non-match. On avait été renversés (28-17) par ces Ecossais. On n'avait pas trouvé les clés. Cela avait surtout été un apprentissage pour nous le staff comme pour l'équipe. L'Ecosse, c'est aussi notre seule défaite à domicile en France donc c'est une équipe qui nous pose des problèmes. Il va falloir sortir un grand match dans ce contexte sublime de Murrayfield (...) Mais On a beaucoup appris de notre défaite d'il y a deux ans. On a préparé ça cette semaine.