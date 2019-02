Ecosse: Fin de Tournoi pour Wilson

Pour ne rien arranger à la défaite concédée samedi, à Murrayfield, par le XV du Chardon contre l'Irlande (13-22), le sélectionneur Greg Townsend a perdu un nouveau cadre : le vice-capitaine et 3e ligne Ryan Wilson, victime d'une sérieuse lésion ligamentaire à cette occasion, doit mettre un terme à son Tournoi des 6 Nations. Une indisponibilité qui vient s'ajouter dans ce seul secteur de la 3e ligne, totalement décimé, à celles de John Barclay, Hamish Watson, Sam Skinner, Dave Denton, Blade Thomson, John Hardie et Magnus Bradbury ! Deux autres titulaires, et non des moindres, le centre Huw Jones (genou) et l'arrière Stuart Hogg (épaule) sont également touchés et devaient subir des examens complémentaires cette semaine, afin de déterminer leur capacité à postuler pour le prochain rendez-vous face au XV de France le samedi 23 février, au Stade de France (15h15).