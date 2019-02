Ecosse: Après sa commotion, Russel forfait face aux Bleus

Finn Russell, impliqué sur les 5 essais de la victoire sur l'Italie (33-20) et encore décisif sur l'unique réalisation lors de la défaite contre l'Irlande (13-22), ne sera pas capable de tenir sa place dans le XV du Chardon qui sera dévoilé jeudi pour affronter les Bleus de Brunel samedi, au Stade de France (15h15). Le maître à jouer écossais du Racing 92 était depuis 48h soumis à un protocole commotion après un choc à la tête et son remplacement lors de la première période du choc de la dernière journée du Top 14 face au Stade Toulousain (29-34). Une mise à disposition de son club qui n'a évidemment pas manqué de faire causer au pays, à l'image de ce Tweet de l'ancien 2e ligne Jim Hamilton, jugeant "ridicule que Finn Russel ait dû jouer en Top 14 6 jours avant un test".

Even though I did if many times. I find it absolutely ludicrous that Finn Russell had to play in the top 14, 6 days before a test match. Factor in the travel back to Paris and now back to Scotland to travel back to Paris.“Player welfare is at the forefront” ‍♂️