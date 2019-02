Brunel: "Uniquement sur des critères sportifs"

Coupables d’en avoir trop dit après la déculottée de Twickenham, Morgan Parra et Camille Lopez, sous la pression présidentielle, sont éjectés du XV de France. Romain Ntamack et Antoine Dupont composeront une charnière 100% toulousaine samedi face à l’Ecosse (15h15) ; Tomas Ramos sera buteur pour sa première titularisation.

"On se base uniquement sur des critères sportifs, assure Brunel, qui jurait pourtant à la veille de ce Tournoi que Parra serait l’une des clés de voûte de son groupe en vue du Mondial au Japon. On n'a pas eu le rendement qu'on attendait. Antoine (Dupont) et Romain (Ntamack) ont montré de la qualité quand ils sont rentrés, ça justifie que l'on change les choses, explique-t-il. Sans s’attarder plus que nécessaire sur le fait que Ntamack, sur ses 15 titularisations avec le Stade Toulousain cette saison, n’en a connu que trois à l’ouverture, fut-ce le poste où il a été formé. "Ntamack n'a aucune préférence particulière de poste. Même lorsqu'il est au centre il est organisateur du jeu, je ne pense pas que ça pose problème. On travaille avec lui dans cette position-là." Nous voilà rassurés, ou pas.