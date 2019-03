Brunel: "Lopez est revenu avec de l'entrain"

Jacques Brunel n'a pas échappé mardi, à Marcoussis, lors de l'annonce de la composition du XV de France appelé à défier l'Irlande dimanche, à Dublin (16h), à la question (légitime) sur la nouvelle absence parmi le groupe des 23 Tricolores retenus d'un Camille Lopez. L'ouvreur clermontois, qui a pourtant été performant face à Grenoble (52-17) le week-end dernier, en Top 14, avec son club où il avait été renvoyé en compagnie de Wesley Fofana (lui aussi encore écarté) et de Morgan Parra (contraint au forfait) pour retrouver du temps de jeu, n'a même pas eu droit à un strapontin sur le banc des remplaçants.

"Je vois bien que vous vous intéressez plus à ceux qui ne sont pas là, qu’à ceux qui sont là", a d'abord rétorqué le sélectionneur. Lopez a lui tenu publiquement à remercier Brunel pour ce retour en club et le Gersois a beau jeu de se dire satisfait de son rendement... avec l'ASM : "Je suis très content qu’il ait pu jouer le week-end dernier. C’est pour cette raison qu’on l’avait renvoyé en club, pour qu’il rejoue et qu’il reprenne de l’allant, de la confiance. Il est revenu avec de l’entrain, c’est bon pour nous et pour le groupe."