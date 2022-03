Bleues/Drouin : « Ce serait dommage de ne pas s'en inspirer »

"Mon rôle de patronne ? Il est lié à mon poste déjà"

Oui, forcément. On a eu la chance de battre deux fois les championnes du monde. Mais c’était il y a quelques mois et on a toutes retrouvé nos clubs entre temps. Même si nous avons fait un stage en Corse, c’est le début du Tournoi, donc il faut retrouver le projet de l’équipe de France et les repères que nous avions pendant la tournée. On sait aussi que le premier match est le meilleur moyen pour voir dans quel état se trouve l’équipe.Oui, bien sûr, c’est inspirant. Vu le tournoi qu’ils ont fait, ce serait quand même dommage de ne pas s’en inspirer. Après, c’est à nous de construire notre histoire. On est sur une année Coupe du monde, on sait la préparation qu’aura ce tournoi pour la préparation notamment et pour nous emmener jusqu’à la Nouvelle-Zélande. Mais c’est sûr que ça donne envie de faire pareil qu’eux et de donner au public ces mêmes émotions qu’ils ont dû vivre aussi.Oui. C’est vrai qu’on a la chance nous aussi que cette édition nous emmène jusqu’à un dernier match contre l’Angleterre à la maison. On ne pouvait pas espérer mieux pour terminer ce Tournoi des 6 Nations. Après, il y a quand même quatre matchs en amont qu’il faudra aller gagner et sur lesquels il faudra bien faire les choses pour pouvoir s’offrir cette finale. Mais c’est clair que c’est vraiment l’idéal, car l’Angleterre est une équipe que nous retrouverons en poules à la Coupe du monde et sur qui on bute en ce moment. On a hâte de pouvoir les rejouer. En plus, on a la chance de les jouer à Bayonne, où le stade est déjà complet. Ca promet un très beau match si l’on fait ce qu’il faut avant.Exactement. On sent vraiment que ce sont deux équipes qui sont tight-tight (sic), ça se joue souvent à quelques détails. Lors des deux dernières confrontations, on n’est vraiment pas passé loin. Pour autant, on ne les a pas encore battues, donc c’est clairement l’année où il faut leur montrer qu’il faudra compter sur nous pour la Coupe du monde et pour ce Tournoi des 6 Nations aussi.C’est exactement ça. On nous dit souvent : « Oui, c’est l’Italie pour commencer », mais honnêtement, c’est typiquement l’équipe qui n’a rien à perdre. Elle donnera tout, ne lâchera rien. Elle est aussi parfois compliquée à jouer, mais c’est vrai que c’est l’équipe idéale pour entamer ce tournoi de la meilleure des façons.Non, non, ce n’est pas la philosophie de seulement se contenter (rires). C’est clairement de montrer que l’équipe de France sera présente, qu’elle va envoyer du jeu. Physiquement aussi, on a envie de marquer nos adversaires, car on sait clairement que les Anglaises vont regarder nos vidéos dès notre premier match. C’est pour ça que c’est important de montrer l’état d’esprit dans lequel nous nous trouvons.Oui, car pour un groupe, c’est toujours important de gagner. Alors quand on a la chance de battre les championnes du monde, pour la confiance, c’est toujours mieux. On travaille mieux aussi et énormément sur les oppositions à l’entraînement. On sent vraiment que le niveau de ce groupe France s’est élevé. C’est super dense et riche dans les équipes, on sent que l’on a vraiment passé un cap. Mais le cap supérieur à passer, c’est vraiment de battre les Anglaises et de faire le Grand Chelem.Non, car aujourd’hui, on a vraiment un groupe dense de joueuses, qui fait que même si des joueurs qui étaient très présentes dans le groupe sont absentes, il y a vraiment de quoi faire des rotations. Après, (les absentes) ce sont des joueuses qui ont énormément d’expérience qui sont en réathlétisation ou qui sont peut-être non-sélectionnées, donc les joueuses qui commencent le Tournoi ne seront pas forcément celles qui le termineront. Ca peut peut-être laisser penser que contre l’Angleterre, l’équipe sera peut-être plus expérimentée ou que l’on pourra retrouver d’autres joueuses.Oui, mais c’est justement aussi l’expérience qui fait que je puisse postuler à ce rôle de patronne. C’est un rôle qui est lié à mon poste déjà, car quand tu es numéro 10, tu te dois de tenir ce rang-là. En tout cas, c’est sûr que d’accumuler les titularisations (de nouveau alignée en charnière, aux côtés d'Alexandra Chambon, elle honorera sa cinquième de suite, contre l'Italie), ça renforce vraiment ce sentiment de leader dans l’équipe et de confiance que le staff et les joueuses peuvent m’accorder. Sur mon jeu, je m’y retrouve, et je me sens vraiment de mieux en mieux au niveau des repères dans cette équipe.