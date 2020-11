AUTUMN NATIONS CUP 2020

Phase de poules

Groupe A

Vendredi 13 novembre

Samedi 14 novembre

Samedi 21 novembre

Samedi 28 novembre

Dimanche 29 novembre

Groupe B

1- France 14 points

Samedi 14 novembre

Dimanche 15 novembre

France

Samedi 21 novembre

Dimanche 22 novembre (à Edimbourg)

France

Samedi 28 novembre

France

MATCHS DE CLASSEMENT

Samedi 5 décembre

Dimanche 6 décembre

CLASSEMENT FINAL

Alors que le mois de novembre est traditionnellement consacré aux matchs entre équipes de l'Hémisphère Sud et de l'Hémisphère Nord, la pandémie de coronavirus a chamboulé le calendrier international, et une nouvelle compétition a été créée : l'Autumn Nations Cup. En raison des restrictions de voyage et du fait que la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et l'Australie disputent le Rugby Championship (l'Afrique du Sud a déclaré forfait, par manque de préparation), cette Coupe d'automne opposera les six pays qui disputent habituellement le Tournoi des 6 Nations, ainsi que la Géorgie et les Fidji. Le Japon, un temps pressenti, a finalement déclaré forfait. La compétition se déroulera en deux phases : des matchs de poules au sein de deux groupes de quatre équipes, puis un match de classement par équipe pour déterminer le Top 8 final.Irlande 4Pays de Galles 4Géorgie 0– Pays de Galles : 32-9– Géorgie : 40-0– Irlande : 18-7– Géorgie : 18-0Pays de Galles –: 13-24Irlande - GéorgieEcosse 6Italie 5Fidji 0Italie –: 17-28– Fidji : vainqueur sur tapis vert (28-0)Italie – Fidji : match annulé pour cause de coronavirusEcosse –: 15-22Ecosse – Fidji : match annulé pour cause de coronavirus– Italie : 29-5>>> Chaque équipe dispute trois matchs de poule, puis un quatrième match contre l’équipe ayant le même classement dans l’autre poule, afin de déterminer le Top 8 final.Géorgie - Equipe ayant le même classement dans l'autre pouleIrlande - Equipe ayant le même classement dans l'autre poulePays de Galles - Equipe ayant le même classement dans l'autre pouleAngleterre - Equipe ayant le même classement dans l'autre poule1-2-3-4-5-6-7-8-