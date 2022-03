Angleterre : Trois semaines de suspension pour Ewels, absent face aux Bleus

🏉 Carton rouge pour Charlie Ewels !! Les Anglais vont disputer presque toute la rencontre à 14

Ewels a regretté son geste

Eddie Jones va devoir modifier ses plans. Alors que Fabien Galthié devrait aligner un XV de départ largement inchangé ce samedi sur la pelouse du Stade de France, son homologue anglais va devoir trouver une solution de rechange en deuxième ligne. En effet, Charlie Ewels ne pourra pas tenir sa place dans l’enceinte dionysienne lors du « Crunch » qui viendra conclure l’édition 2022 du Tournoi des 6 Nations et qui sera décisif en vue d’un premier Grand Chelem français depuis 2010. Le deuxième-ligne de Bath a vu la Commission de Discipline du Tournoi se pencher sur le cas de son expulsion prématurée à l’occasion de la défaite anglaise à Twickenham face à l’Irlande le week-end dernier. Au bout de seulement 82 secondes, Charlie Ewels s’est rendu coupable d’une charge tête contre tête sur James Ryan, une faute qui lui a valu un carton rouge.Devant cette Commission de Discipline indépendante, Charlie Ewels a plaidé sa cause et notamment exprimé des regrets. « Le joueur a admis qu’il avait commis une faute méritant un carton rouge », a précisé la commission dans un communiqué. Pour cette « faute ayant entraîné un contact dangereux avec la tête », le deuxième-ligne anglais risquait une suspension longue de six semaines. Toutefois, en raison de l’attitude du joueur mais également de l’absence de tout antécédent, la Commission de Discipline a décidé de diviser par deux cette sanction. Finalement suspendu pour trois semaines, Charlie Ewels manquera le déplacement du XV de la Rose en France et sera également écarté pour les deux prochaines rencontres de son club de Bath, face aux Sale Sharks puis les Worcester Warriors dans le cadre du championnat d’Angleterre.