Si le XV de France a perdu Anthony Etrillard la semaine passée puis Dorian Aldegheri ce dimanche, l’Angleterre n’est pas en reste. Remplacé par Will Skelton après seulement cinq minutes de jeu lors de la victoire des Saracens face au Racing 92 ce dimanche en Champions Cup, le numéro 8 international anglais est sérieusement blessé et ne fait pas partie de la liste de joueurs communiquée ce lundi par le sélectionneur anglais Eddie Jones en vue du prochain Tournoi des 6 Nations. « Il va consulter un spécialiste dans les prochains jours pour déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité », a indiqué le club anglais ce lundi.

McCall n'était pas optimiste pour B.Vunipola

A l’issue de la rencontre, le directeur du rugby des Saracens Mark McCall avait déjà fait un point sur la situation de son joueur. « Ils craignent que ce soit une fracture à un bras, avait déclaré ce dernier dans des propos recueillis par la BBC. J’espère que ce n’est pas ça. Je ne pense pas que le diagnostic a encore été confirmé. » Malheureusement pour Mark McCall, c'est bien d'une fracture à un bras dont souffre le numéro 8, qui manquera donc bien le Tournoi. Une absence qui rebat les cartes et a notamment ouvert la porte du XV de la Rose au coéquipier de B.Vunipola chez les Saracens Ben Earl.



La liste des 34 joueurs retenus pour le Tournoi

Piliers : Ellis Genge, Joe Marler, Kyle Sinckler, Will Stuart, Mako Vunipola, Harry Williams

Talonneurs : Luke Cowan-Dickie, Tom Dunn, Jamie George

Deuxièmes lignes : Charlie Ewels, Maro Itoje, George Kruis, Joe Launchbury, Courtney Lawes, Alex Moon

Troisièmes lignes : Tom Curry, Ben Earl, Ted Hill, Lewis Ludlam, Sam Underhill

Demis de mêlée : Willi Heinz, Ben Youngs

Demis d'ouverture : Owen Farrell, George Ford, Jacob Umaga

Centres : Ollie Devoto, Fraser Dingwall, Jonathan Joseph, Manu Tuilagi

Ailiers/arrières : Elliot Daly, George Furbank, Jonny May, Ollie Thorley, Anthony Watson