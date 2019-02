Angleterre: Jones appelle Cokanasiga face aux Bleus

Eddie Jones, qui dévoilera tout comme son homologue Jacques Brunel son quinze de départ vendredi matin, à 48h du '"crunch" qui clôturera dimanche, à Twickenham (16h), la 2e journée du Tournoi des 6 Nations, a réduit son squad à 25 joueurs.

Si l'on attend la titularisation face au XV de France du 2e ligne Joe Launchbury, chargé de suppléer Maro Itoje, forfait, on remarquera les retours dans ce groupe de 2 piliers, l'expérimenté Dan Cole (31 ans, 82 sélections), qui n'a plus joué en sélection depuis mars dernier, et de Ben Moon, dont les débuts internationaux remontent à la dernière tournée d'automne. L'un et l'autre succèdent à Ellis Genge et Harry Williams. Autre recalé, Mike Brown cède sa place à l'ailier de Bath Joe Cokanasiga, remis d'une blessure à un genou ; le flanker Brad Shields, opérationnel également, fait aussi son retour.

Le groupe anglais - Avants : Dan Cole (Leicester), Luke Cowan-Dickie (Exeter), Tom Curry (Sale), Jamie George (Saracens), Nathan Hughes (Wasps), George Kruis (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton), Ben Moon (Exeter), Brad Shields (Wasps), Kyle Sinckler (Harlequins), Billy Vunipola (Saracens), Mako Vunipola (Saracens), Mark Wilson (Newcastle).

Arrières : Chris Ashton (Sale), Joe Cokanasiga (Bath), Elliot Daly (Wasps), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester), Jonny May (Leicester), Jack Nowell (Exeter), Dan Robson (Wasps), Henry Slade (Exeter), Manu Tuilagi (Leicester), Ben Youngs (Leicester).