Angleterre : Furbank va débuter face aux Bleus

Eddie Jones promet de la brutalité aux Bleus

Jeudi, Eddie Jones avait décidé de dévoiler un groupe de 25 joueurs pour le match contre la France dimanche comptant pour la première journée du Tournoi des 6 Nations 2020, alors que tous ses confrères avaient révélé leur XV de départ. Mais ce vendredi, la composition du XV de la Rose est enfin tombée, et elle révèle quelques surprises.Le reste des lignes arrières est du grand classique, puisque ces joueurs avaient déjà débuté lors de la fantastique demi-finale de Coupe du Monde remportée face aux All Blacks : Jonny May et Elliot Daly sur les ailes, Manu Tuilagi et Owen Farrell au centre, et George Ford et Ben Youngs en charnière.Tom Curry (21 ans, 19 sélections), qui avait brillé en n°6 pendant la Coupe du Monde, sera cette fois aligné en n°8, avec Sam Underhill et Courtney Lawes en troisième ligne. Maro Itoje et Charlie Ewels formeront la deuxième ligne, alors que Joe Marler profite du forfait de Mako Vunipola pour être aligné au poste de pilier gauche, avec Jamie George et Kyle Sinckler à ses côtés. "", a tonné Eddie Jones. Les Bleus de Fabien Galthié sont prévenus !Furbank – May, Tuilagi, Farrell (cap), Daly – Ford, Youngs – Curry, Underhill, Lawes – Ewels, Itoje - Sinckler, George, MarlerCowan-Dickie, Genge, Stuart, Kruis, Ludlam, Heinz, Devoto, Joseph