Angleterre : Eddie Jones change cinq joueurs

L’Angleterre, vice-championne du monde en titre, a raté son début de Tournoi des 6 Nations 2020 en s’inclinant 24-17 contre la France, et Eddie Jones a décidé de trancher dans le vif pour le deuxième match, ce samedi en Ecosse. Le sélectionneur du XV de la Rose a en effet procédé à cinq changements dans son XV de départ. Le plus symbolique est le remplacement de Ben Youngs par Willi Heinz (photo) à la mêlée. Le n°9 de Gloucester honorera donc sa dixième sélection aux côtés de George Ford, qui conserve sa place dans la charnière. Le pilier Joe Marler, titulaire au Stade de France, ne sera quant à lui même pas sur la feuille de match, Mako Vunipola prenant sa place en tant que n°1 et Ellis Genge se retrouvant sur le banc. Jamie George et Kyle Sinckler conservent leur place de titulaire en première ligne. En deuxième ligne, Maro Itoje sera encore là, mais il aura un nouveau coéquipier à ses côtés : George Kruis, préféré à Charlie Ewels. En troisième ligne, Lewis Ludlam aura droit à une huitième sélection en lieu de place de Courtney Lawes, alors que Sam Underhill reste n°7 et Tom Curry reste n°8. Du côté des arrières, un seul changement à signaler, avec la titularisation de Jonathan Joseph au détriment de Manu Tuilagi, blessé à l’aine. Jonny May, Owen Farrell et Elliot Daly enchaîneront une deuxième titularisation d’affilée, tout comme George Furbank, qui va fêter sa deuxième cape. A noter la présence sur le banc de Tom Dunn et Ben Earl, qui devraient ainsi honorer leur première sélection. Luke Cowan-Dickie, dont la femme est sur le point d’accoucher, est absent.



Le XV anglais : Furbank – May, Joseph, Farrell (cap), Daly – (o) Ford, (m) Heinz – Curry, Underhill, Ludlam – Kruis, Itoje – Sinckler, George, Vunipola

Remplaçants : Dunn, Genge, Stuart, Launchbury, Lawes, Earl, Youngs, Devoto