Angleterre: Ashton titulaire contre les Bleus

"Le Top 14 est lent", a déclaré cette semaine Chris Ashton, l'ex-ailier anglais du Rugby Club Toulonnais, que son sélectionneur Eddie Jones, fin psychologue, a choisi de titulariser pour le "crunch" programmé ce dimanche, à Twickenham (16h).

'Ash-splash' dès le coup d'envoi, alors qu'il avait dû se contenter d'un statut de remplaçant lors de l'entrée victorieuse du XV de la Rose dans ce Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande (32-20), et c'est Jack Nowell qui sort du quinze de départ. "Nous pensons qu'il peut nous apporter un essai tôt dans le match", a lancé Jones, en conférence de presse, au sujet de celui qui n'avait eu besoin que d'une saison à Toulon pour établir un nouveau record en Top 14 avec 23 réalisations à son actif, avant de rentrer au pays. Le seul autre changement opéré par le technicien australien est contraint et forcé, suite au forfait de Maro Itoje : on attendait Joe Launchbury, mais c'est c'est finalement le rugueux Courtney Lawes qui sort du banc.

Le XV anglais : Daly - May, Slade, Tuilagi, Ashton - (o) Farrell (Cap.), (m) Youngs - Curry, B. Vunipola, Wilson - Kruis, Lawes - Synckler, George, M. Vunipola.

Remplaçants : Cowan-Dickie, Moon, Cole, Launchbury, Hughes, Robson, Ford, Nowell.