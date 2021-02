6 Nations : Sexton présent contre la France malgré son protocole commotion ?

Sexton : « J’espère que j’obtiendrai l’accord »



Alors que tout laissait penser que le demi d'ouverture vedette du XV de l'Irlande serait contraint de déclarer forfait pour le deuxième rendez-vous de sa sélection dans ce Tournoi des 6 Nations, dimanche après-midi à Dublin (16h00) contre le XV de France, le capitaine emblématique des Irlandais pourrait être de la partie.(21-16) sur la pelouse du Principality Stadium et qui a occasionné un énième protocole commotion au numéro 10, grand habitué de ce genre de blessure. Il n'empêche quecontre le deuxième de la dernière édition.Apparemment, cela ne semble pas lui poser le moindre problème. Au même titre qu'ilCertes, avec l'aide du médecin de sa sélection. « Je vais bien maintenant. De toute évidence, j’ai pris un coup sur la tête mais je me sens bien. J’ai juste une petite bosse sur la tempe. J’ai l’habitude maintenant. Je ferai tous les protocoles de retour au jeu et j’espère que j’obtiendrai l’accord pour m’entraîner la semaine prochaine », a lancé tout de suite après le capitaine du XV du Trèfle devant une presse irlandaise,Lors de cette première sortie des quadruples vainqueurs du Tournoi, Sexton, auteur de deux pénalités et de la transformation consécutive à l'essai de Beirne juste avant la pause, avait été remplacé par Burns après sa sortie sur blessure.