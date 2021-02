6 Nations : L'Écosse remporte une victoire historique en Angleterre !

A historic win at Twickenham! 🏆

The first time since 1983 😃#AsOne pic.twitter.com/qN8Gf1MQcQ



— Scottish Rugby (@Scotlandteam) February 6, 2021

Une première depuis 1983 !

C’est un rendez-vous historique, le plus vieux de l’histoire du rugby mondial. Pour la première journée du Tournoi des 6 Nations, l’Angleterre recevait son voisin écossais à Twickenham. La 139eme confrontation entre les deux sélections en 150 ans a rapidement tourné à l’avantage des visiteurs. Après cinq minutes de jeu, Finn Russell, qui faisait son retour en équipe nationale après avoir été écarté du dernier Tournoi et manqué l’Autumn Nations Cup en raison d’une blessure à l’aine, a marqué les trois premiers points. Bien dans son match, l’Écosse a dominé la première période et profité de l’exclusion temporaire de Billy Vunipola côté anglais pour augmenter son avance. Trompé par un rebond qui lui a empêché de marquer le premier essai du match, l’ailier gauche écossais Duhan van der Merwe s’est repris une poignée de secondes plus tard en aplatissant dans l’en-but après un surnombre dans la moitié de terrain anglaise.Finn Russell a raté la transformation puis obtenu un carton jaune, laissant les siens à quatorze pour la fin du premier acte et le début de la seconde période, tandis qu’Owen Farrell a envoyé le ballon entre les perches à deux reprises pour permettre à l’Angleterre de recoller à 11-6 à la mi-temps.. Logiquement, l’Écosse l’a emporté avec la manière (11-6) malgré deux ratés de Finn Russell (6 points) et un de Stuart Hogg au pied. Le XV du Chardon n’avait plus battu son illustre rival à Twickenham depuis 38 ans. L'Ecosse met du même coup la main sur la Calcutta Cup, trophée annuel récompensant le vainqueur du duel entre les deux sélections dans le cadre des Six Nations.Italie -: 10-50Angleterre -: 6-1116h00 : pays de Galles - Irlande2- Écosse, 4 points3- Angleterre, 1 point4- Irlande, 05- Pays de Galles, 06- Italie, 0