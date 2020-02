6 Nations (J2) : La France domine l'Italie et prend les commandes

February 9, 2020 18:20 Ce dimanche, l'équipe de France a logiquement battu l'Italie (35-22), malgré des conditions compliquées au Stade de France à cause de la tempête Ciara. Grâce à cinq essais signés Thomas, Ollivon, Alldritt, Ntamack et Serin, les Bleus empochent le bonus offensif et la tête du Tournoi des 6 Nations.