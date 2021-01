Alors que l'Inter Milan s'était offert le scalp de la Juve dans le Derby d'Italie dimanche soir, l'AC Milan se devait de réagir pour reprendre ses distances avec son encombrant voisin. Et le club Rouge et Noir a pu compter sur un homme, qui a marqué son premier but en professionnel le 29 octobre 1999. 7752 jours plus tard, Zlatan Ibrahimovic puisque c'est de lui qu'il s'agit - a récidivé. Le Suédois, buteur lors de chacune des 23 dernières années, a ouvert le score sur penalty, obtenu par lui-même après une faute de Lykogiannis et ce, dès la 5e minute. Une frappe croisée et rasante du droit plus tard, et voilà le Milan devant. Calabria se montrait ensuite dangereux à deux reprises, avec d'abord une tentative sortie par Cragno (25e) et une frappe qui heurtait le montant adverse (36). Mais plus rien n'allait être marqué dans cette première période et l'AC Milan, dominateur, rentrait aux vestiaires avec un court avantage .





Lors du second acte, les Sardes avaient toujours autant de mal à se trouver offensivement et Milan en profitait pour marquer un second but à la 52e minute, forcément par Zlatan. Bien mis sur orbite par Calabria en profondeur, Ibrahimovic trompait Cragno d'une frappe croisée eu gauche qui faisait mouche (2-0). Un retour et un doublé pour l'ancien Parisien aux 12 buts en 8 matchs de Serie A. Milan tenait ensuite bien face aux offensives éparses des locaux malgré les absences de Theo Hernandez et Hakan Calhanoglu, tous deux positifs au Covid-19. Cagliari s'offrait une belle opportunité à l'heure de jeu, mais le ballon piqué de Simeone était repoussé par Donnarumma, alors qu'à l'autre bout du terrain, Zlatan échouait cette fois face à Cragno (64e).



Les Lombards allaient ensuite se compliquer la tâche après l'expulsion de Saelemaekers, qui recevait son deuxième jaune en empêchant Cepitelli de partir en contre et qui sera resté un total de 8 minutes sur le terrain. Cagliari allait en profiter pour s'offrir quelques situations chaudes dans la surface des Rossoneri. Et Zlatan s'offrait une ultime opportunité en fin de rencontre sur un service de Kessié sans pour autant cadrer sa tentative. Mais plus rien n'allait être marqué dans cette partie. 2-0, le Milan est leader, Zlatan est éternel.