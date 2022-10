L'Atalanta Bergame est provisoirement en tête de la Serie A mais son nul sur le terrain de l'Udinese (2-2) offre l'occasion à Naples de passer devant en cas de succès contre la Cremonese, dimanche lors de la 9e journée. La "Dea", qui compte provisoirement un point d'avance sur le Napoli, pensait avoir fait le plus dur après avoir réalisé le break par Ademola Lookman (36e) et Luis Muriel (56e sur penalty) pour le 300e match sur le banc de son entraîneur Gian Piero Gasperini. Mais la meilleure défense du championnat a dû céder face à la révolte de l'Udinese lors de la dernière demi-heure. Les joueurs du Frioul sont logiquement revenus sur un coup franc puissant de Gerard Deulofeu (67e) et une tête de Nehuen Perez (78e).

Si l'Udinese voit s'arrêter sa série de six victoires consécutives, l'équipe d'Andrea Sottil a confirmé sa confiance au zénith et sa capacité de réaction en prenant des points après avoir été menée pour la cinquième fois en neuf journées. Elle reste sur le podium de la Serie A, à égalité de points avec Naples et l'AC Milan (20 pts). Avec son point, l'Atalanta est elle seule devant. Mais elle court le risque de laisser aux seuls Napolitains le fauteuil de leader dimanche soir, si le Napoli s'impose sur le terrain de la Cremonese (19e).