José Mourinho n'a pas du tout apprécié et l'a bien fait savoir aux fans de l'AS Roma. Le coach de la Louve et son équipe ont affronté la Sampdoria de Gênes lors de la 28e journée de Serie A dimanche 2 avril et les Romains l'ont emporté 3 buts à 0 à domicile. Sauf que ce match a été marqué par des chants racistes de la part des supporters de la Louve à l'encontre de Dejan Stankovic. Les supporters de la Roma ont insulté le coach de la Sampdoria de "gitan" et José Mourinho a décidé de calmer les Tifosi romains.

Le geste fort de Mourinho

L'entraîneur de la Louve n'a pas hésité à faire taire ses supporters suite à ces chants racistes. Cet épisode a eu lieu en début de deuxième période et le Special One n'a absolument pas laissé passer ça. Les chants ont eu lieu du côté de la Curva Sud, qui est la tribune la plus chaude du Studio Olimpico. Se levant de son banc, Mourinho a effectué un geste de la main en demandant aux supporters d'arrêter les chants, lui qui avait le visage fermé.

"Je suis fier d'être gitan, personne ne peut m'offenser en m'appelant gitan, José le sait. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le terrain, mais merci à José de les avoir fait taire", a confié Stankovic au micro de DAZN après le match, alors que Mourinho a également pris la parole de son côté, lui qui a été l'entraîneur de Stankovic à l'Inter Milan de 2008 à 2010. "Il n'a pas à me remercier, je l'ai fait pour un grand homme, un ami, je le ferais pour un autre. J'ai été souvent insulté dans des stades, je me suis construit un mur de protection et je suis sûr que ‘Deki’ (Stankovic, ndlr) a fait la même chose. Mais il a des enfants, une famille, et ce n'était pas beau. Nos supporters sont fantastiques mais j'ai pensé qu'il fallait suivre mon instinct, on ne touche pas à un ami", a soufflé Mourinho devant les médias en conférence de presse. De belles paroles et surtout un beau geste de la part du coach romain.